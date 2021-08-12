Группу наркокурьеров задержали в Брестской области

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12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области задержана группа наркокурьеров одного из крупных интернет-магазинов, действующих на территории региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.Спецоперацию по изобличению граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков, провели оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома и территориальных подразделений. Задержаны четверо молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет. Изъято 200 г особо опасного вещества параметилэфедрон.Со слов задержанных, они занимались как курьерской деятельностью по доставке наркотика из других областей, так и размещением закладок. Стаж их работы в интернет-магазине составляет от недели до 2 месяцев. В магазине им обещали быстрое обогащение, однако оказалось, что заработок не соответствовал ожиданиям. Более того, чтобы удержать курьеров, все деньги им не выплачивались.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-