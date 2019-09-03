Группу нелегальных мигрантов из Ирана задержали на границе с Польшей

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело за попытку организовать незаконное пересечение белорусско-польской границы жителями Ирана, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной группе имени Ф.Э.Дзержинского.
В Каменецком районе 17 августа при попытке нарушения госграницы были задержаны 14 иранцев. Установлено, что нарушителям помогал 56-летний гражданин Турции. За свои услуги, естественно, попросил денежное вознаграждение.
Организатор попытался выехать из Беларуси после того, как доставил мигрантов к границе на взятом напрокат в Минске автомобиле, однако был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Иранцев ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.-0-