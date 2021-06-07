Группу похитителей автомобильных катализаторов выявили в Гродно

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выявили группу, которая по ночам вырезала катализаторы из автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Задержали злоумышленников с поличным во время очередного преступления. "Наряд Госавтоинспекции нес службу по улице Горького. На одной из темных парковок они заметили подозрительных людей, которые, поддомкратив машину, что-то срезали болгаркой", - рассказали в милиции.

Подозреваемых задержали. В их машине обнаружили несколько похищенных ранее катализаторов.

"Всего на счету 18-летнего жителя Гродненского района и его подельника не менее десяти фактов подобных хищений, совершенных как на территории города, так и в его окрестностях", - отметили в милиции.

По статье "Кража" возбуждены уголовные дела.-0-