Груз цветмета почти на Br126 тыс. задержали в Россонском районе

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры в Россонском районе пытался вывезти за рубеж лом цветного металла почти на Br126 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники ГАИ на автодороге Лепель-Полоцк-граница РФ у д.Юховичи Россонского района 24 апреля остановили большегруз "Мерседес-Бенц". За рулем был 46-летний житель Молодечно. "Мужчина на своем авто перевозил 22 т лома цветного металла на сумму Br125,9 тыс. Сопроводительных документов на груз у него не было", - рассказали в ГАИ.

Груз и автомобиль задержаны, помещены на охраняемую стоянку. Проводится проверка.-0-