Грузчик похитил на мозырском предприятии почти 2 т дизтоплива

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря похитил на одном из предприятий райцентра почти 2 т дизельного топлива. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Директор предприятия сообщил в Мозырский РОВД о крупной недостаче дизтоплива. Оперативники установили, что к хищению причастен 20-летний грузчик, устроившийся на работу 7 месяцев назад.

По информации правоохранителей, мужчина случайно узнал пароль и место хранения топливного чипа. "После работы парень незаметно брал чип и заправлял гражданские авто, а утром возвращал его обратно", - уточняется в сообщении. По такой схеме за месяц рабочий похитил более 1,8 тыс. л дизельного топлива более чем на Br3 тыс.

Материалы проверки переданы следователям.-0-