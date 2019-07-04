Грузина с поддельным армянским паспортом задержали в Национальном аэропорту Минск

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Грузии в Национальном аэропорту Минск пытался пройти пограничный контроль с поддельным паспортом, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Днем 2 июля при оформлении пассажиров авиарейса Стамбул - Минск пограничники обнаружили признаки подделки в паспорте одного из пассажиров. "Спецпроверка подтвердила, что фотография в паспорте на имя 43-летнего гражданина Армении была заменена. Вскоре была установлена личность нарушителя. Им оказался 33-летний гражданин Грузии. Его мотив стал понятен в результате разбирательства: мужчине запрещен въезд в Беларусь", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанного начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет.-0-