Грузовая фура и железнодорожный состав столкнулись в Бресте

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовой автомобиль столкнулся с железнодорожным составом, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

ДТП произошло 23 марта около 5.00 на железнодорожном переезде ППВ №9 по улице Красногвардейской. По предварительной информации, 47-летний брестчанин, управляя автомобилем "Скания" с полуприцепом, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. От удара вагонный состав сошел с рельсов. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины инцидента устанавливаются.

В УВД напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава и руководствоваться указаниями дежурного по переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом. Автомобилистам запрещается выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или сигнала дежурного, если к переезду в пределах видимости приближается железнодорожный состав. Также нельзя самовольно открывать шлагбаум и объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящие перед переездом транспортные средства.-0-