Грузовик и автобус столкнулись в Свислочском районе: четырех пассажиров доставили в больницу

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте аварии в Свислочском районе, где столкнулись автопоезд и рейсовый автобус. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 6.00 в поселке Порозово. При выезде со второстепенной дороги автопоезд не пропустил рейсовый автобус "Корнадь - Гродно". Столкновения избежать не удалось.

В автобусе находились пять пассажиров. Четверо из них доставлены в больницу. Одного после осмотра врача отпустили.

Следователи с сотрудниками ГАИ, специалистами ГКСЭ осматривают место происшествия. Планируется назначить судебно-медицинскую, автотехническую, транспортно-трасологическую экспертизы. Все обстоятельства инцидента выясняются.-0-

Фото Следственного комитета