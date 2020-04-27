ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 апреля 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:46 Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома - российский вирусолог В мире
11:12 Президент Казахстана объявил о масштабной трансформации экономики В мире
10:52 Грузовик и легковушка столкнулись в Витебском районе Происшествия
10:28 До +23°С ожидается в Беларуси 28 апреля Общество
10:17 К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА Общество
10:07 Мужчина утонул в водохранилище под Волковыском Происшествия
10:03 ДОСЬЕ: К 90-летию народного художника Беларуси Мая Данцига Культура
09:45 Макет смотровой вышки горел в мемориальном комплексе "Тростенец" Происшествия
09:23 Микрозаймы в Беларуси с 27 апреля будут выдавать по новым правилам Экономика
09:18 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Новой Зеландии В мире
09:14 Лукашенко рассчитывает на развитие контактов с Нидерландами после снятия ограничений из-за пандемии Президент
09:07 Минобразования: учебный процесс в БНТУ продолжается с использованием ИКТ Общество
09:01 ДОСЬЕ: К 75-летию принятия Беларуси в состав членов - основателей ООН Общество
09:01 Лукашенко убежден в необходимости укрепления отношений и сотрудничества с ЮАР Президент
09:00 Большие выходные в "Дана Молл": акции, скидки и отличное настроение! Общество
00:59 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни В мире
00:49 Количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки почти на 85 тыс. человек В мире
00:30 Уникальному школьному музею в Юровичской школе Калинковичского района исполнилось 60 лет Регионы
26.04.20
26.04.20 23:49 В Китае пожар в караоке-баре унес жизни 5 человек В мире
26.04.20 22:52 Единая платформа дистанционного обучения школьников может появиться к концу 2020 года - Карпенко Общество
26.04.20 22:28 Нетрезвый водитель в Минске совершил ДТП Происшествия
26.04.20 22:06 Банкам рекомендовано облегчить кредитную нагрузку на владельцев новых частных ТЦ Экономика
26.04.20 21:22 Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс. Общество
26.04.20 21:16 "Ислочь" обыграла футболистов "Витебска" в чемпионате Беларуси Спорт
26.04.20 21:01 Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии Экономика
26.04.20 20:55 Провинция Ганьсу и Пекин передали Беларуси препараты традиционной китайской медицины для лечения пневмонии Общество
26.04.20 20:50 Меры прямой поддержки медицины требуют порядка Br800 млн - Крутой Экономика
26.04.20 20:47 Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума - Крутой Экономика
26.04.20 20:31 ФПБ оценивает ситуацию на рынке труда как достаточно стабильную Экономика
26.04.20 20:21 Минэкономики занимается пакетом мер для поддержки бизнеса с привлечением внешнего финансирования Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
27 апреля 2020, 10:52

Грузовик и легковушка столкнулись в Витебском районе

Фото МЧС
Фото МЧС

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе легковушка столкнулась с грузовиком, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Авария случилась днем 26 апреля на автодороге М3 возле деревни Песчанка. Когда к месту вызова прибыло подразделение МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Mitsubishi с грузовой "Газелью". В легковушке оказался заблокирован водитель.

"До прибытия спасателей пассажиры Mitsubishi - мужчина и женщина - покинули салон самостоятельно. После осмотра бригадой скорой помощи с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Работники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали его медикам. Он также доставлен в больницу", - рассказали в МЧС.-0-

Фото МЧС

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск ДТП МЧС
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Мужчина утонул в водохранилище под Волковыском
Фото из архива Макет смотровой вышки горел в мемориальном комплексе "Тростенец"
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Нетрезвый водитель в Минске совершил ДТП
Фото tesli.com В Минске за сутки из-за короткого замыкания произошло два пожара
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома Внедорожник вылетел в кювет в Полоцком районе
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мальчика
Главное
"Иного не дано" - Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки
Меры прямой поддержки медицины требуют порядка Br800 млн - Крутой
В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19
Большие выходные в "Дана Молл": акции, скидки и отличное настроение!
Топ-новости
Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия
Микрозаймы в Беларуси с 27 апреля будут выдавать по новым правилам
Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии
К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА
Банкам рекомендовано облегчить кредитную нагрузку на владельцев новых частных ТЦ
ФПБ оценивает ситуацию на рынке труда как достаточно стабильную
Провинция Ганьсу и Пекин передали Беларуси препараты традиционной китайской медицины для лечения пневмонии
Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс.
ДОСЬЕ: К 75-летию принятия Беларуси в состав членов - основателей ООН
По итогу меры поддержки экономики будут исчисляться в несколько процентов ВВП - Матусевич
Единая платформа дистанционного обучения школьников может появиться к концу 2020 года - Карпенко
Минобразования: учебный процесс в БНТУ продолжается с использованием ИКТ
РЕПОРТАЖ: Большая любовь - малой родине
Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума - Крутой
Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.