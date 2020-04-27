Грузовик и легковушка столкнулись в Витебском районе

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе легковушка столкнулась с грузовиком, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Авария случилась днем 26 апреля на автодороге М3 возле деревни Песчанка. Когда к месту вызова прибыло подразделение МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Mitsubishi с грузовой "Газелью". В легковушке оказался заблокирован водитель.

"До прибытия спасателей пассажиры Mitsubishi - мужчина и женщина - покинули салон самостоятельно. После осмотра бригадой скорой помощи с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Работники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя и передали его медикам. Он также доставлен в больницу", - рассказали в МЧС.-0-

Фото МЧС