Грузовик и легковушку пытались ввезти в Беларусь под видом запчастей

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой и грузовой автомобили пытались ввезти через белорусско-литовскую границу под видом запчастей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гродненские таможенники выявили правонарушение в пункте пропуска "Котловка". В документах было заявлено, что из стран Евросоюза ввозятся автозапчасти. Но при досмотре таможенники вместо кузовов обнаружили автомобили в разукомплектованном виде. Это подтвердила экспертиза.

"На территорию ЕАЭС незаконно ввозили легковой автомобиль Toyota Yaris и грузовой Mercedes Benz Sprinter 2001 и 2006 годов выпуска соответственно. Их общая стоимость - Br35 тыс., что в четыре раза превышает заявленную стоимость запчастей", - отметили в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости товара.-0-