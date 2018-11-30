Грузовик и минивэн перевернулись из-за ДТП в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за столкновения перевернулись грузовик и минивэн, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.30 на ул.Домашевской. Водитель грузового ГАЗа двигался по второй полосе со стороны ул.Харьковской в направлении ул.Тимирязева. "При перестроении в соседнюю полосу для левого поворота он не уступил дорогу "Рено". Минивэн ехал прямо в попутном направлении. В результате столкновения оба авто опрокинулись", - рассказали в ГАИ.

В ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.-0-