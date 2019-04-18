Грузовик и тепловоз столкнулись в Бресте

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись грузовой автомобиль и маневровый тепловоз. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 апреля около 8.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля МАЗ находился брестчанин 1978 года рождения. Водитель работал на строительной площадке в районе Кобринского путепровода, которую пересекают железнодорожные пути. В результате столкновения с тепловозом грузовик получил механические повреждения. Никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.-0-
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