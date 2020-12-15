Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и трактор столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, ДТП произошло сегодня около 12.00. 41-летний водитель ехал на автомобиле "Форд Транзит", по МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень в первой полосе движения. Он отвлекся от управления и столкнулся с трактором, который двигался попутно в первой полосе.
Водитель "Форда" доставлен в больницу для осмотра.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-