В Малоритском районе из-за ДТП с грузовиком погиб тракторист, перевозивший новогодние ели

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и трактора, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, погиб тракторист лесхоза. Авария произошла сегодня около 13.50 на 43-м км автодороги Р17 Брест-граница Украины-Олтуш. Вблизи деревни Замшаны МАЗ с полуприцепом столкнулся с трактором, который в прицепе вез новогодние ели. От удара трактор опрокинулся, тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Движение по трассе временно перекрыто.-0-