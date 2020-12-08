Грузовик наехал на мужчину, который чинил свой автомобиль

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе грузовик наехал на водителя, который чинил свой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел 7 декабря около 7.55 в агрогородке Дукора Пуховичского района. 24-летний водитель ехал на грузовой автомашине "Мерседес-Бенц" по улице Смиловичской и наехал на автомобиль "Пежо-406" и его автовладельца. Водитель "Пежо-406" в тот момент ремонтировал свой автомобиль на проезжей части, причем без выставления знака аварийной остановки.
В результате ДТП 45-летний водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-