Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик насмерть сбил пенсионерку, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла 22 мая около 10.40 на переулке Болотникова. "По данным следствия, 29-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался задним ходом и сбил женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП 86-летняя пенсионерка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия", - рассказали в СК. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-