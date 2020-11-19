Грузовик насмерть сбил пешехода в Речицком районе

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сбил насмерть 70-летнюю женщину в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около 7 утра. 43-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал по дороге Р82 Октябрьский - Паричи - Речица. В районе остановки "Деревня Заходы" он наехал на пешехода. Женщина переходила проезжую часть и была без световозвращающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Еще одна дорожная трагедия случилась 18 ноября примерно в 18.00 на автодороге М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин. 55-летний водитель "Рено" сбил 54-летнего пешехода, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть в неустановленном месте перед автомобилем. "Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и имел признаки алкогольного опьянения", - добавили в УГАИ. В ДТП пешеход получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию, где он скончался.-0-