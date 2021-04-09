Грузовик насмерть сбил пешехода в Слониме

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме грузовик сбил женщину-пешехода на перекрестке, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 8 апреля. МАЗ под управлением 30-летнего мужчины выезжал со второстепенной дороги на улицу Пушкина. Под колеса попала 66-летняя женщина, пересекавшая дорогу по пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия", – сообщили в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.-0-