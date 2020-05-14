Грузовик перевернулся на МКАД

Фото с Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой МАЗ опрокинулся на МКАД. Об этом информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, водитель МАЗа двигался по первой полосе МКАД со стороны ул.Уборевича в направлении Игуменского тракта. "Автомобиль ушел в неуправляемый занос, в результате чего опрокинулся. Водитель не пострадал", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
Фото с Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ Ленинского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-