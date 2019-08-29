Грузовик с бревнами опрокинулся на лесной дороге в Брестской области

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на границе Ивацевичского и Березовского районов опрокинулся грузовик с бревнами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 11.15 вблизи деревни Белавичи. На лесной дороге опрокинулся МАЗ в составе с полуприцепом, груженным бревнами. По предварительной информации, водитель грузовика 1992 года рождения не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

К счастью, обошлось без пострадавших.-0-