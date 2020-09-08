Грузовик с крупным рогатым скотом перевернулся под Новогрудком

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе перевернулся грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 7 сентября около 16.30 на автодороге Барановичи - Новогрудок - Ивье. Грузовой ГАЗ под управлением жителя Сморгони перевозил крупный рогатый скот.

"Водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся", - рассказали в ГАИ. 51-летнего мужчину с переломами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-