Грузовик с продуктами и внедорожник столкнулись в центре Минска

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик с продуктами питания и внедорожник "Ягуар" столкнулись в центре Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.

Грузовик перевернулся на бок, часть продуктов высыпалась на проезжую часть. "Ягуар" от столкновения получил сильные механические повреждения.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, "Ягуар" ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в сторону проспекта Дзержинского, когда столкнулся с грузовым автомобилем, - "ГАЗель" в это время двигалась со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы Кальварийской.

Водитель "Ягуар" доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливаются обстоятельства аварии. Чтобы избежать заторовой ситуации, на этом участке движение регулируют сотрудники ГАИ.-0-

Фото ОГАИ Центрального РУВД