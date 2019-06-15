Грузовик с продуктами и внедорожник столкнулись в центре Минска

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик с продуктами питания и внедорожник "Ягуар" столкнулись в центре Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.
Грузовик перевернулся на бок, часть продуктов высыпалась на проезжую часть. "Ягуар" от столкновения получил сильные механические повреждения.
Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, "Ягуар" ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в сторону проспекта Дзержинского, когда столкнулся с грузовым автомобилем, - "ГАЗель" в это время двигалась со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы Кальварийской.
Водитель "Ягуар" доставлена в медицинское учреждение для осмотра.
На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливаются обстоятельства аварии. Чтобы избежать заторовой ситуации, на этом участке движение регулируют сотрудники ГАИ.-0-
Фото ОГАИ Центрального РУВД
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN