Грузовик сбил 84-летнюю жительницу Пинска

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске грузовой автомобиль сбил 84-летнюю местную жительницу. С тяжелыми травмами женщина госпитализирована, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 27 марта примерно в 19.10. По предварительной информации, за рулем автомобиля МАЗ находился 30-летний пинчанин. Напротив одного из домов по улице Дальней водитель сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Она госпитализирована в Пинскую городскую больницу.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-