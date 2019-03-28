Грузовик сбил 84-летнюю жительницу Пинска

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске грузовой автомобиль сбил 84-летнюю местную жительницу. С тяжелыми травмами женщина госпитализирована, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 27 марта примерно в 19.10. По предварительной информации, за рулем автомобиля МАЗ находился 30-летний пинчанин. Напротив одного из домов по улице Дальней водитель сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Она госпитализирована в Пинскую городскую больницу.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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