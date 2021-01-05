Грузовик сбил пенсионерку в Барановичах

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах грузовой автомобиль сбил на переходе пожилую женщину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай на дороге произошел сегодня около пяти часов утра. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по улице Тельмана, наехал на 64-летнюю местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Установлено, что светофор в это время находился в режиме ожидания. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Проводится проверка.-0-