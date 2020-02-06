Грузовик сбил пешехода на трассе М1 в Березовском районе

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе на трассе М1 погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 06.00. "По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина за рулем "Пежо Боксер" на 121-м км автодороги М1 совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 34-летнего жителя Березовского района. От полученных травм мужчина скончался", - проинформировали в ГАИ. Световозвращающих элементов у пешехода не было.

Следователи дадут правовую оценку действиям водителя. -0-