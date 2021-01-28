Грузовик сбил пешехода в Молодечненском районе

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе пешеход попал под грузовик - мужчина скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

27 января около 21.10 на 62-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Красное водитель 1982 года рождения, управляя автомашиной MAN в сцепке с полуприцепом, двигаясь со стороны Минска в направлении Молодечно, совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. Мужчина перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Молодечненский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-