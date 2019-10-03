Грузовик сбил рабочего на территории предприятия в Барановичах

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на территории предприятия под колесами грузовика погиб рабочий. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 2 октября около 10.30. По данным следствия, 46-летний житель Ляховичского района управлял автомобилем МАЗ с прицепом. Во время движения по территории предприятия он наехал на 47-летнего рабочего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Фото СК с места происшествия

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя грузовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи провели осмотр места ДТП, допросили подозреваемого и свидетелей. Назначены необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.-0-