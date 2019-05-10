Грузовик сбил ребенка в Жабинковском районе

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе грузовой автомобиль сбил семилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 9 мая около 19.55 в агрогородке Ракитница. По предварительной информации, автомобилем МАЗ управлял 29-летний мужчина. Напротив одного из домов он сбил ребенка, внезапно выбежавшего с дворовой территории на проезжую часть. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

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