Грузовик сбил ребенка в Жабинковском районе

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе грузовой автомобиль сбил семилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 9 мая около 19.55 в агрогородке Ракитница. По предварительной информации, автомобилем МАЗ управлял 29-летний мужчина. Напротив одного из домов он сбил ребенка, внезапно выбежавшего с дворовой территории на проезжую часть. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Брестской областной больницы.
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