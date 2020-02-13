Грузовик сбил велосипедиста в Малорите

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста. Мужчина госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 12 февраля около 14.35. По предварительной информации, житель Слонима 1968 года рождения на грузовом автомобиле GAZ ехал по улице Заводской. Поворачивая влево, водитель не уступил дорогу и сбил велосипедиста 1973 года рождения. Мужчина двигался по велосипедной дорожке, примыкающей к проезжей части. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Проводится проверка.

В ГАИ обратили внимание водителей о необходимости быть предельно внимательными и сконцентрированными вблизи велосипедных дорожек, нерегулируемых пешеходных переходов.-0-