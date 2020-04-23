23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик спровоцировал двойное ДТП в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД столицы Анастасию Забавскую.

МАЗ ехал по улице Селицкого со стороны улицы Бачило в направлении Партизанского проспекта во второй полосе. Водитель неправильно выбрал скорость, и грузовик наехал на стоявшую машину "Пежо", которую от удара отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с "Рено".

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-