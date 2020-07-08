8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Грузовик столкнулся с автопоездом в Полоцком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Авария произошла сегодня около 11.40 на дороге Полоцк - Ушачи вблизи деревни Заскорки. В результате ДТП 55-летний водитель грузовика получил травмы, мужчину госпитализировали. Управлявший автопоездом 47-летний водитель не пострадал.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-