Грузовик столкнулся с трамваем в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой МАЗ столкнулся с трамваем в Минске, пострадавших нет. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на трамвайном кольце. "49-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по ул.Долгобродской в направлении ул.Кошевого в первой полосе. Проезжая трамвайное разворотное кольцо, столкнулся с трамваем, который разворачивался", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева. Пассажиров в трамвае не было.

МАЗ от удара отбросило в осветительную мачту и оторвало колесо. Пострадавших нет. Движение трамваев восстановлено. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства аварии.-0-

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома