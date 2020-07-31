Грузовой автомобиль загорелся в ДТП под Брестом

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в результате ДТП загорелся автомобиль - водитель в больнице, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авария произошла 31 июля в 11.15. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля "Саманд" двигался по дороге от деревни Шумаки к деревне Скоки. На перекрестке, ведущем в агрогородок Клейники, он не предоставил преимущество в движении грузовику. От столкновения ГАЗ отбросило на обочину, он съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобиль загорелся.

Водитель ГАЗа госпитализирован. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что знание ПДД, внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности. Необдуманный или неправильный маневр может стоить здоровья, а иногда и жизни.-0-