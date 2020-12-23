Грузовой фургон сбил пенсионерку на трассе в Жабинковском районе

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе автомобиль сбил 60-летнюю женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 22 декабря около 09.00 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ивеко" был 24-летний житель Минской области. На 38-м км трассы фургон сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Проводится проверка. Выяснилось, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.-0-