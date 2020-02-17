Грузовой поезд сбил пенсионерку в Барановичах

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пенсионерка попала под товарняк: с травмами ее госпитализировали в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Несчастный случай произошел 15 февраля около 20.00 на перегоне между станциями Барановичи-Центральные и Барановичи-Полесские. По предварительной информации, 69-летняя женщина переходила пути по пешеходному настилу перед приближающимся грузовым поездом сообщением Барановичи - Лунинец. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пенсионерка получила многочисленные травмы. С ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой пострадавшую госпитализировали в больницу.

В результате происшествия задержка движения поезда составила около 2 часов.

По информации управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала года на железной дороге произошло девять несчастных случаев, в результате которых восемь человек погибли и один травмирован.

В транспортной милиции напомнили, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности, где следует проявлять особое внимание: не переходить пути в не оборудованных для этого местах, не перебегать перед проходящим поездом, не проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, не находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.-0-