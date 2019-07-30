Грузовой вагон сошел с рельсов на станции в Бресте

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошел грузовой вагон, сообщили БЕЛТА в Брестском отделении Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел 29 июля около 23.05. "При выполнении маневровой работы в четном сортировочном парке станции Брест-Восточный допущен сход порожнего грузового вагона для перевозки минеральных удобрений, который находится в собственности ОАО "Беларуськалий". Пострадавших нет", - пояснили в Брестском отделении БЖД. На тележки вагон поставили сегодня около шести утра.
Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2617 BYN
|2.263 BYN
|2.266 BYN
|USD
|2.0343 BYN
|2.032 BYN
|2.035 BYN
|RUB
|3.2044 BYN
|3.202 BYN
|3.21 BYN