Грузовой вагон сошел с рельсов на станции в Бресте

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошел грузовой вагон, сообщили БЕЛТА в Брестском отделении Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел 29 июля около 23.05. "При выполнении маневровой работы в четном сортировочном парке станции Брест-Восточный допущен сход порожнего грузового вагона для перевозки минеральных удобрений, который находится в собственности ОАО "Беларуськалий". Пострадавших нет", - пояснили в Брестском отделении БЖД. На тележки вагон поставили сегодня около шести утра.

Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.-0-