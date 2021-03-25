25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУБОПиК задержал распространителя протестной печати в Витебске. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 36-летнего жителя областного центра вышли в результате оперативно-разыскных мероприятий. Он является участником Telegram-чата "Витебский Вестник" и распространял одноименную газету через закладки.

В машине мужчины оперативники нашли более 3 тыс. экземпляров, которые он должен был распространить среди жителей Витебска.

Задержанного доставили в Первомайский РОВД и составили на него протоколы за нарушение законодательства о средствах массовой информации и порядка организации или проведения массовых мероприятий.-0-