ГУВД: закорачивание рельсовой цепи в Минске чуть не привело к трагедии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закорачивание рельсовой цепи в Минске чуть не привело к трагедии. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Очередной факт блокирования железнодорожных путей произошел на перегоне Степянка - Озерище. 30 ноября неизвестный около 20.00, заведомо осознавая, что его действия могут повлечь крушение, аварию и иные тяжкие последствия в виде дезорганизации железнодорожного транспорта, натянул на рельсы металлическую проволоку, тем самым закоротив рельсовую цепь. Своевременно сработанная сигнализация позволила экстренно остановить впереди движущийся состав и предотвратить трагедию", - рассказали в ГУВД.

По данному факту милиция проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте в очередной раз предупреждают, что умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.-0-