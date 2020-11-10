Гужевая повозка и фургон столкнулись в Чечерском районе - погиб возчик

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе в ДТП погиб 53-летний возчик гужевой повозки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась 9 ноября примерно в 19.20 в деревне Меркуловичи. 53-летний возчик гужевой повозки при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "Ивеко Дейли", который ехал по главной дороге.

Возчик от травм скончался на месте происшествия.-0-