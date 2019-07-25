Хакеры атакуют белорусские предприятия

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волна компьютерных вирусов прокатилась по белорусским предприятиям - пострадали субъекты хозяйствования всех форм собственности, сообщили БЕЛТА в МВД.
Зафиксировано уже более 10 случаев подобных кибератак. "Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась Br14 тыс., - рассказали в МВД. - Вирус приходит по электронной почте. Предприятие получает письмо якобы от партнеров с планом, окончательным расчетом, счет-фактурой. В прикрепленном файле с расширением ".ехе" находится вирус. Пренебрегая минимальными правилами безопасности, сотрудники открывают вложение, на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы. В то время, пока работники фирмы бездействуют, запускается вредоносный процесс и формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств злоумышленникам".
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, в МВД настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности при работе с программным обеспечением: при получении писем следует проверить, является ли организация фирмой-контрагентом, с которой ведется финансовая деятельность, использовать электронный ключ системы "клиент-банк" исключительно при формировании платежных документов, а затем извлекать его из компьютера. Кроме того, необходимо своевременно обновлять антивирусное ПО.-0-
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