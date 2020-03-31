Хакеры из Столбцов заработали около $8 тыс. на продаже ключей к компьютерной игре

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с киберпреступлениями УВД Минской области пресекли преступную деятельность двух жителей Столбцов по использованию вредоносной программы. С ее помощью подозреваемые получали доступ к чужим аккаунтам и собирали информацию о личных данных пользователей различных сетевых ресурсов. Сведения продавались в интернете, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Акцент был сделан на поиске и хищении у геймеров ключей доступа к компьютерной игре Minecraft. Манипуляции проводились с помощью запрещенного программного обеспечения, а полученные сведения, позволяющие пользоваться определенными привилегиями в игре, продавались другим пользователям за электронные деньги", - рассказали в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома.

Со слов подозреваемых, о преступной схеме они узнали на специализированных форумах, там же нашли и скачали вредоносную программу. Для ее автоматического использования на отдельных сетевых ресурсах были куплены так называемые машинные инструкции. Также приобретались доступы к удаленным серверам и базы данных аккаунтов пользователей. Незаконная деятельность осуществлялась с весны 2019 года и была раскрыта в феврале текущего года. За это время подозреваемые осуществили около 500 тыс. несанкционированных доступов к учетным записям пользователей на различных сетевых площадках, а на продаже ключей Minecraft заработали не менее $8 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело по факту использования вредоносных программ.-0-