Хозяин погиб, восемь соседей эвакуировали - в Витебском районе горела квартира

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе человек погиб из-за пожара в квартире, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня утром в службу спасения Витебска поступило сообщение о задымлении в двухэтажном доме по ул.Мира в деревне Подберезье. Горела квартира на первом этаже.

Работники МЧС на диване нашли хозяина жилья, он был без сознания. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медработникам. Медики констатировали его смерть.

Из соседних квартир эвакуировали восемь человек.

В результате пожара в комнате поврежден диван, постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС