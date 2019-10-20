Хозяйка дачи в Сморгонском районе и ее гость пострадали при тушении пожара

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе два человека получили ожоги, пытаясь потушить пожар на даче, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 19 октября. Сообщение о пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе "Дружа" возле деревни Оленец пожарные получили в 16.30. К прибытию МЧС огонь уничтожил кровлю и имущество, повредил стены и перекрытие.
При самостоятельном тушении пожара получили ожоги 52-летняя хозяйка и ее 64-летний гость.
Предполагается, что пожар могла вызвать неосторожность или нарушение противопожарных требований при сварочных работах.
Всего за минувшие сутки на территории Гродненской области произошло 5 пожаров.-0-