Хозяйство в Чашникском районе возместит ущерб за повреждение авто при нарушении выпаса КРС

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Чашникского района удовлетворил исковые требования о возмещении материального вреда, причиненного в результате столкновения автомобиля с животным. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

В суд обратилась женщина с иском к ОАО "Иванский-Агро" о возмещении материального ущерба. Истица рассказала, что ее супруг 4 июня, двигаясь на автомобиле, который принадлежит ей, возле агрогородка Иванск въехал в стадо коров, выбежавших на проезжую часть. Мужчина принял меры к торможению, однако избежать столкновения с животным не удалось. В результате машине истицы причинены технические повреждения, размер материального ущерба по результатам оценки составил более Br5,9 тыс.

Поскольку в действиях супруга отсутствовал состав административного правонарушения, было вынесено постановление о прекращении дела.

Истица просила суд взыскать с ответчика в ее пользу материальный ущерб, но представители ответчика иск не признали.

Тем не менее решением суда Чашникского района с ОАО в пользу истицы взысканы материальный ущерб в сумме Br5978,05, а также расходы по проведению оценки вреда, по оплате госпошлины и по оказанию помощи представителя.

В суде было установлено, что исковые требования истицы подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку правила выпаса коров, принадлежащих ответчику, не были надлежащими, из-за чего животные повредили электроизгородь, выбежали на проезжую часть, где произошло столкновение автомобиля с животным, в результате чего транспортному средству был причинен вред.

Дело в том, что согласно нормам на 100 голов крупного рогатого скота должен быть один животновод, однако пастух выпасал стадо в количестве 178 голов один по причине неукомплектованности штата работников. Находившиеся на проезжей части коровы принадлежали ОАО "Иванский-Агро", работники которого должны их содержать и постоянно контролировать.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.-0-