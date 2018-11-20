Хозяйство в Миорском районе использовало не по назначению стройматериалы на Br124 тыс.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственное предприятие Миорского района не выполнило плановых мероприятий по строительству, а закупленные за бюджетные средства стройматериалы использовало не по целевому назначению. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

Факт таких действий установил Новополоцкий межрайонный отдел УДФР КГК по Витебской области при анализе расходования бюджетных средств, выделенных сельхозпредприятиям Витебщины по программе развития молочной отрасли. "В 2012 году по решению Витебского облисполкома сельхозпредприятию были выделены деньги на приобретение материалов для реконструкции и капитального ремонта двух молочно-товарных ферм. Однако стройматериалы стоимостью Br124 тыс. были использованы с июля 2013 года по март 2018 года на другие цели - на текущий ремонт зданий и сооружений. Теперь эту сумму субъект хозяйствования обязан вернуть в бюджет. Кроме того, ему необходимо уплатить Br42 тыс.", - проинформировали в КГК.

За нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг) к административной ответственности по ч.3 ст.11.16 КоАП привлечен и директор сельхозпредприятия. Штраф составил 10 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).-0-