Хранение кормов и состояние автопарка: прокуратура Гомельского района выявила нарушения в АПК

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельского района проверила ход заготовки и условия хранения кормов в хозяйствах. В организациях АПК выявлены нарушения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Нарушения касались подготовки и состояния машинно-тракторного парка, а также заготовки и хранения кормов. К примеру, из имевшихся шести кормоуборочных комбайнов КСУП "Урицкое" в поле выехали только три исправные машины. Каждый третий трактор был в нерабочем состоянии: 20 из 62. В ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" из четырех зерноуборочных комбайнов только два были задействованы. В ОАО "Агрокомбинат "Южный" из четырех таких машин использовалась лишь одна.

Отклонения от технологических регламентов заготовки и хранения кормов выявлены в хозяйствах, на территории которых располагались сенажно-силосные ямы. Так, в отдельных случаях силосные траншеи готовили к закладке кормов ненадлежащим образом либо вовсе не готовили.

"Чтобы исключить попадание загрязнений в заготовляемую массу, хранилища должны быть очищены, продезинфицированы и побелены, трещины и выбоины отремонтированы, а подъездные пути асфальтированы или бетонированы. Между тем из-за конструктивного расположения плит ниже рельефа местности в одной из проверенных траншей скапливалась влага, которая впоследствии могла привести к загниванию кормов", - рассказали в прокуратуре. Также при закладке в типовое хранилище для многолетних, однолетних трав и кукурузы не герметизировали каждую загруженную порцию, не указывали температуру заложенной массы в паспорте траншеи.

По оценке прокуратуры, подобным нарушениям способствовали ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за заготовку кормов, а также отсутствие контроля со стороны их руководства.

По результатам проверки прокуратура Гомельского района внесла представление начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома с требованием устранить недостатки. Выполнение акта надзора взято на контроль.-0-