Hrodna life снова разместил экстремистскую продукцию - владелец задержан

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Hrodna life повторно разместил продукцию, признанную экстремистской, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, комментируя причину задержания владельца этого ресурса, сообщает БЕЛТА.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской, - отметили в УВД. - Владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО "Гродно лайф медиа" были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года. Как в первом случае, так и сейчас речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским".

"Чем руководствовалась редакция Hrodna life, предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по ст.19.11 КоАП", - добавили в УВД.

Правоохранители проводят осмотры по месту жительства Алексея Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы.

В милиции напомнили, что ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет наложение штрафа в размере до 500 БВ (1 БВ - Br29), а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений.-0-