Художник за хранение марихуаны приговорен к двум годам лишения свободы условно

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор в отношении 62-летнего жителя Минска по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Мужчина не позднее 24 ноября 2020 года приобрел не менее 974,44 г марихуаны. Хранил ее в квартире в Минске и в доме в деревне Заозерная Глубокского района, при этом часть успел употребить.

Как сообщали ранее в ГУВД Мингорисполкома, обвиняемый - художник - пояснил, что летом недалеко от дачного участка обнаружил кусты дикорастущей конопли. Высушил растения и поместил в трехлитровые банки. Со слов мужчины, он привозил марихуану в столицу и для творческого вдохновения самостоятельно ее употреблял.

Известно, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Судом обвиняемый признан виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Наказание не придется отбывать, если в течение одного года испытательного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Мужчина, в частности, должен предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в орган внутренних дел по вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни, а также выполнить общественно-полезные работы в объеме 100 часов и уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 БВ (Br1450) в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-