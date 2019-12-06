Хулиган повредил четыре статуи на территории костела в Островце

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островце следователи устанавливают обстоятельства хулиганства на территории костела. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ночью 25 ноября житель Островца сообщил в милицию о том, что на территории костела Святых Космы и Дамиана находится молодой человек с палкой в руках. Хулиган, по словам звонившего, нарушает общественный порядок.

Парня задержали на месте происшествия сотрудники Департамента охраны. Он к тому времени повредил 4 статуи и сломал 2 лавки, расположенные на территории костела. Пояснить причину своего поведения подозреваемый не смог. Причиненный ущерб превысил Br500.

В отношении 22-летнего жителя Ошмян Островецкий РОСК возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).-0-