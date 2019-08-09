Хулиганы повредили семь дорожных знаков в Малорите

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите двое молодых людей повредили семь дорожных знаков, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители ночью патрулировали улицы райцентра. Их внимание привлекли двое парней, которые руками и ногами повреждали технические средства организации движения. К тому времени они успели испортить семь дорожных знаков.
Как выяснилось, местные жители 1999 года рождения отдыхали в одном из увеселительных заведений Малориты, пили спиртное. Видимо, развлечений оказалось недостаточно, и по дороге домой приятелям пришла в голову идея о порче городского имущества.
Малоритским районным отделом Следственного комитета в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.2 ст.339 УК). Фигурантам грозит наказание от ареста до шести лет лишения свободы.-0-
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